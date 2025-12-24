Налихачил почти на 120 тысяч рублей

Во время рейда «Неплательщик» экипаж отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Севастополя установил и задержал снятый с учета автомобиль Audi с более чем сотней штрафов за нарушения ПДД.

Как сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю, в ноябре текущего года 18-летний местный житель приобрел на вторичном рынке иномарку. Регистрировать машину не спешил, но активно катался по городу, не обращая внимания на знаки ограничения скорости и видеокамеры.

Гаишники за ним по улицам не гонялись, а проанализировали маршруты, сопоставили данные... И в один прекрасный вечер «бесплатные полеты» местного шумахера закончились на обочине под проблески маячков.

В отношении «гонщика» составлен админпротокол по статье «Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке». Государственные номера предыдущего собственника и свидетельство о регистрации ТС изъяты.

Кроме того, правонарушителю придется оплатить более сотни штрафов на общую сумму 119250 рублей за систематические превышения скорости.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает: владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение в течение 10 дней со дня приобретения на него прав.