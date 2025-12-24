На Крым идет снег

Холодные воздушные массы постепенно заходят на Крым, поэтому низкие ночные температуры — до 5-10 градусов мороза, а на южном берегу полуострова — до 2 градусов тепла — ожидаются в ночь и на 25, и на 26 декабря. Дневные температуры будут держаться около нуля, сообщила ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Со второй половины пятницы, 26 декабря через территорию полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет снег и сильный ветер — до 15-20 м/с, в горах до 30 м/с. Такая погода продержится в регионе до 27 декабря включительно. Но при этом ночные температуры при переходе на 28 декабря будут мягче, потому при облачности будет теплее: от трех градусов мороза до двух градусов тепла. Временами пройдет снег.