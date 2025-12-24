Малая Академия наук обзавелась филиалом на Северной стороне

Юные исследователи теперь смогут проводить научные эксперименты в собственной лаборатории, созданной Малой Академией наук (МАН) на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) в поселке Голландия.

Лаборатория получила статус филиала академии и ориентирована на школьников 8-11 классов, проживающих на Северной стороне.

«Мы организовали хорошую современную лабораторию и одновременно привлекаем к научному творчеству детей Северной стороны», — рассказал «Севастопольской газете» директор МАН Сергей Пасеин. Сейчас продолжается набор в группы на сайте Центра выявления и поддержки одаренных детей altair.one.

С.Пасеин отметил активное сотрудничество академии с инновационным предприятием «Нанотех», которое занимается научными исследованиями в области нанотехнологий: производит различные химические порошки с заданными свойствами.

«Вот уже три года МАН сотрудничаем с «Нанотех» по программе «Сириус.Лето». Создание филиала позволит усилить это сотрудничество. Для этого мы существующую лабораторию оснастили современным оборудованием, которое позволит осуществлять исследования, например, в области материаловедения», — объяснил С.Пасеин.

В новой лаборатории уже весьма успешно проводят свои исследования учащиеся лицея-предуниверсария СевГУ, также занимающиеся в МАН.