«Комету» из Севастополя в Сочи продлят до Сириуса

Морской порт федеральной территории в районе Сочи готовят к открытию летом 2026 года.

Как сообщил глава администрации Сириуса Дмитрий Плишкин, морской терминал сейчас переоборудуют в пассажирский порт. Первый этап запуска морской гавани запланирован на 2026 год: маршрут скоростного судна «Комета» Севастополь – Сочи продлят до Сириуса. Ожидается, что порядка 200 тысяч человек воспользуются маршрутом за сезон.

В дальнейшем власти рассмотрят возможность запуска международного морского сообщения с Абхазией, Грузией и Турцией.

«Мы работаем над созданием возможности раскрытия внешних связей [в рамках программы развития транспорта федеральной территории]. В августе следующего года мы планируем запустить два экскурсионных и два транспортных маршрута. Планируется, что будет четыре корабля, которые будут осуществлять как туристические маршруты, так и работать в транспортном графике», — цитирует Д.Плишкина ТАСС.

В планах уже 10 лет

Президент РФ Владимир Путин в 2016 году поручил организовать на время туристического сезона морское сообщение между Сочи и Крымом. В 2017-м рыбинский судостроительный завод «Вымпел», строящий суда на подводных крыльях, стал учредителем компании «Морские скоростные пассажирские перевозки», которая должна была заняться перевозками в Крыму и Краснодарском крае.

«Комету» до Сочи так и не запустили, но два летних месяца 2018 года между Ялтой и Севастополем курсировало скоростное судно на подводных крыльях.

В 2019 году «Комета 120М» на линии работала уже четыре месяца: с 1 июня до конца сентября. Путь из Севастополя в Ялту занимал около двух часов.

С 2022 года морских пассажирских рейсов между крымскими портами нет.