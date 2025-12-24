Издали книгу о подвиге Михаила Крошицкого

В Российской государственной художественной галерее презентовали книгу «Одиссея Крошицкого. Невероятная история одной коллекции». Издание посвящено истории первого государственного художественного собрания Севастополя, а также судьбам людей, которые внесли заметный вклад в его создание, сохранение и приумножение.

Прежде всего речь идет о человеке, чье имя носит Севастопольский художественный музей. Михаил Крошицкий проявил настоящий героизм, сумев спасти коллекцию картин в годы Великой Отечественной войны. В книге также рассказано о Наталии Бендюковой, чье руководство музеем пришлось на перестроечные годы, и о первом директоре Севастопольской картинной галереи Анатолии Кореневе.

Как рассказала ученый секретарь галереи Виктория Данилюк, на создание книги ушло пять лет. Ее делали буквально всем городом.

«Надо признать, что это очень севастопольская тема. А хотелось бы, чтобы имя Крошицкого стало более известным в стране. Тем более что Крошицкий уже после войны заботился и о симферопольской коллекции, а после революции занимался становлением «Севастопольской Ассоциации художников», — поделилась ученый секретарь.

Отдельный творческий проект

В оформлении книги использована графика севастопольского художника, члена Союза художников России Владимира Новикова. Он создал 10 иллюстраций, каждая из которых достойна внимания.

«Работа над книжными иллюстрациями обернулась глубоким погружением в материал, со множеством открытий. Работал с архивами, фотоматериалами. Для меня было важно, что иллюстрации получились очень эмоциональными. И еще, что на выходе получился мой собственный, очень личный продукт — отдельный творческий проект», — рассказал В.Новиков.

Художника очень впечатлило, что, спасая коллекцию, Крошицкий переживал невероятные лишения и несколько раз оказывался на грани жизни и смерти.

Читаем книгу

«Михаил Павлович Крошицкий вывез ценности музея под бомбежками, переправил их через два моря и преодолел почти 11 тысяч километров — сначала Грузия и Азербайджан, потом Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и, наконец, Сибирь. В одиночку. Его путь занял целый год и почти месяц, 386 дней. За это время он был вынужден совершить 43(!) выгрузки и погрузки», — читаем в книге.

И вот еще один отрывок: «У Крошицкого лишь осеннее пальто и полуботинки. И он сутками сидит на своих ящиках, иногда на платформе, где негде укрыться, или прямо на железнодорожной насыпи – под ливнями, потом под снегом. Несколько раз он замерзал так, что его, полуживого, возвращали к жизни, растирая снегом. И снова нет средств к существованию – ни зарплаты, ни продовольственных карточек. Систематический голод и холод при его и без того небогатырском здоровье — и у него развивается острый мышечный костный ревматизм и малокровие, начинает сдавать сердце, тело покрывается карбункулами».

Должны знать больше

Директор Российской государственной галереи Виталий Зотов признался, что именно ему принадлежала инициатива создания книги.

«Думаю, что эта тема заслуживает большего внимания и не только в Севастополе. В июне этого года в Ижевске проходила сессия стратегического проекта «Музейные маршруты», которая как раз была посвящена подвигу музейщиков во время войны, в том числе Эрмитажа и Пушкинского музея. Там все рассказывали о своих героях, меня тоже пригласили, рассказать историю нашего Художественного музея. Я не стал что-то говорить от себя, а просто прочитал несколько абзацев из этой книги. Когда закончил читать, посмотрел в зал и увидел, как люди подносили к глазам носовые платки и утирали невольные слезы, многие из них услышали эту историю впервые», — поделился В.Зотов.

Очевидно, что книга будет интересна не только музейщикам и искусствоведам, но и всем интересующимся историей Севастополя. Над текстами о Крошицком работали Дмитрий Бухонко-Крошицкий вместе с Натальей Панушкиной, а над воспоминаниями о Н.Бендюковой — целый коллектив авторов.

Особую ценность представляют приложения в конце книги: в них собраны документы и материалы, трогательно иллюстрирующие жизненный путь М.Крошицкого. Среди них — письма, бережно собранные и сохраненные Н.Бендюковой.

Книга в продажу не поступит. Первый тираж — всего 80 экземпляров — предназначен для безвозмездного распространения. Бо́льшая его часть поступит в городские библиотеки. Однако создатели книги надеются, что ее получится переиздать для более широкого распространения.