Газопровод через бухту уже проложили

Специалисты подрядной организации закончили строительство двухниточного газопровода в непростых геологических условиях за девять месяцев. Качество выполненных работ подтверждено результатами испытаний. Газовый дюкер протяжннностью свыше 2,5 км прошел с Северной на Южную сторону. Он лежит на глубине от 20 до 40 метров ниже уровня морского дна, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в соцсетях.

Рабочие бурили скважины синхронно, навстречу друг другу. Применялась самая передовая технология строительства закрытых переходов — Direct Pipe. Предварительно подготовленный и сваренный трубопровод проложили под водой за один этап. Благодаря экологически безопасному методу бестраншейной подземной прокладки коммуникаций — наклонно-направленному бурению — акватория Севастопольской бухты оставалась открытой для движения морского транспорта.

Прокладка газопровода через бухту — одно из мероприятий госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, благодаря которому жители города будут бесперебойно обеспечены природным газом.

Проект реализуется в четыре этапа. Первым — прокладывали дюкер — газ по нему уже пустили. Следующие этапы — реконструкция уже существующих наземных газопроводов на Северной стороне и центральной части города. Эти этапы планируется завершить к концу 2026 года.

Первый дюкер через Севастопольскую бухту, который строили, чтобы закольцевать газотранспортную систему Южной и Северной сторон города, с помпой открыли в январе 2010 года. Почти сразу выяснилось, что газопровод построен с большими нарушениями: под водой он фактически висел без опор. Поэтому эксплуатация дюкера была прекращена.

Справка

Дюкер — участок нефте- или газопровода, прокладываемый на пересечении с искусственным или естественным препятствием: под руслом реки, канала, по морскому дну, под авто- или железной дорогой. В этом случае, как правило, дюкер состоит из нескольких труб, которые предварительно свариваются в «нитку» («плеть») и затем укладываются в подготовленную траншею, скважину или футляр (кожух) способом протаскивания.