Целевой показатель зарплат врачей достигнут и перевыполнен

Согласно указу Президента Российской Федерации, заработная плата врачей должна достигать 200 %, а среднего медицинского персонала — 100 % от средней зарплаты по экономике в регионе.

«У нас на 2024 год средняя заработная плата по экономике составляла 46850 рублей. Таким образом, целевой показатель заработной платы врачей — 93 тысячи рублей, а фактически средняя заработная плата составляет 113 тысяч рублей. Но это не значит, что все получают 113 тысяч рублей», — сообщил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов.

В конце августа Росстат опубликовал ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России», согласно которому средняя зарплата в российском здравоохранении за июнь 2025 года составила 87012 рублей.