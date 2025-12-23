Смертность в Севастополе снижается

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов во время отчета заксобранию о работе за прошлый год.

В разделе «Демография» докладчик упомянул, сколько детей родилось в Севастополе в прошлом году, но ни слова не сказал о том, сколько человек умерло. На это директору департамента здравоохранения указал депутат Василий Пахоменко.

— Меня удивило, что в своем отчетном докладе вы сообщаете, сколько детишек родилось в 2024 году, но ни слова не упомянули, сколько умерло. Мне нетрудно было эти цифры найти: значительное превышение — более 60% умерших над родившимися. Причем и на этот год, я посмотрел некоторые цифры — эта негативная тенденция сохраняется, и на протяжении пяти лет она растет. Вы докладываете, что и диагностика улучшилась, и другие меры принимаются. Почему в регионе с таким благоприятным климатом столь значительно смертность превышает рождаемость? — поинтересовался парламентарий.

Но казалось, на самом деле все как раз наоборот.

— Все-таки у нас смертность снижается! Я особо хотел отметить младенческую смертность. Она у нас составляет 1,9. Относительно 2020 года она снизилась в 2,5 раза — это очень серьезный показатель! — настаивал В.Денисов.

По его словам, Севастополь находится на втором месте в Российской Федерации по снижению младенческой смертности. В городе в целом относительная смертность за прошлый год составила 11,1 умерших на 1000 человек, в то время как в РФ — она гораздо выше.

— Поэтому у нас тенденция, наоборот, на снижение. Что касается рождаемости. Рождаемость у нас составляет за год 3707 родившихся, а умерших — 6192. Рождаемость у нас пока снижается. И разница эта в две тысячи между умершими и рожденными, ну такая какая есть. Но еще раз могу сказать, что ожидаемая продолжительность жизни у нас растет. ОПЖ у нас составляет 75,6 лет. И растет она в первую очередь за счет снижения смертности. За счет снижения смертоносности у нас растет ожидаемая продолжительность жизни, — для полного понимания эту фразу В.Денисов повторил несколько раз.

Статистика — важно как считать

По итогам 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в России достигла 73,46 года. Такой показатель глава Минздрава РФ Михаил Мурашко озвучил в конце февраля 2024 года в ходе Форума национальных достижений.

По его данным, средняя продолжительность жизни в России составляет 73-74 года. Это средний показатель и для мужчин, и для женщин. В реальности же разница между полами составляет почти 10 лет: для мужчин — 68 года, для женщин — 78.

Одна из причин замедления роста продолжительности жизни в том, что в начале 20 века этот показатель резко вырос благодаря снижению младенческой и детской смертности. Это стало возможным благодаря развитию медицины и улучшению качества жизни. Сегодня смертность среди детей крайне низкая, и дальнейший рост продолжительности жизни за счет снижения смертности в старших возрастных группах будет ограничен.