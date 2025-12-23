Штраф за перевозку детей без автокресел увеличили

Размер наказания для водителей вырастет с трех до пяти тысяч рублей. А для должностных и юридических лиц — удвоится.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, ужесточающий наказание за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств, как предписано правилами.

Теперь административный штраф водителю за нарушение требований к перевозке детей составит пять тысяч рублей, для должностных лиц — 50 тысяч вместо 25-ти, а для юридических лиц — вырастет со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Кроме того, для самозанятых таксистов штраф за перевозку детей без автокресел будет не пять тысяч рублей, как для физических лиц, а 50 тысяч — как для должностных.

Необходимость ужесточения наказания авторы объясняли данными МВД, по которым в 2020-2024 годах произошло 83 тысяч ДТП с участием детей. В них погибли 2,7 тысяч несовершеннолетних.