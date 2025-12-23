Севреестр дал разъяснения по сроку освоения земельного участка

Проверок нарушения земельного законодательства садоводам и дачникам нужно ждать не ранее 1 марта 2028 года.

Изъятие земельных участков — исключительная мера и возможно лишь по решению суда.

Постановлением Правительства РФ от 31.05.2025 № 826 «Об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков» были введены признаки, по которым земля может быть признана неиспользуемой и изъята у собственника.

Данные законодательные инициативы должны привести в порядок земельные ресурсы. У государства нет задачи изъять земельные участки, заверили в Севреестре.

Срок освоения земельного участка из состава земель населенных пунктов — три года, за исключением случаев, предусмотренных статьей 85.1 Земельного кодекса РФ.

Изменения, внесенные ФЗ от 8.08.2024 №307-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и ст.23 Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступили в силу с 1 марта 2025 года. Учитывая вышеизложенное, мероприятия по государственному земельному надзору, которые направлены на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства, будут проводиться не ранее чем с 1 марта 2028 года.

По результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий инспекторы составят акты. В случае выявления нарушений нарушителю выдадут предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков, а также способы его устранения.

В каком случае земельный участок может быть изъят?

Изъятие земельных участков является исключительной мерой и возможно лишь по решению суда в том случае, если собственник не исполнил предписание об устранении нарушения. ВАЖНО! Процедура принудительного изъятия проводится только при отказе (уклонении) устранить выявленное нарушение и после привлечения к административной ответственности лица, не выполнившего предписание.

При изъятии участка собственник получит денежную компенсацию на основании решения суда, однако ее сумму уменьшат на расходы, связанные с организацией торгов, на которых этот надел будет продан.