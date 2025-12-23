Перевозчик работает над возможностью доступа в интернет в поездах «Таврия»

Эксперименты со спутниковым оборудованием результата пока не дали.

«В этом году компания «Гранд сервис экспресс» совместно с одним из спутниковых операторов связи провели длительное тестирование оборудования спутникового доступа в интернет, однако пока это не дало искомого результата», — сообщили ТАСС в пресс-службе компании. ГСЭ работает над возможностью дальнейшего тестирования и масштабирования решений.

В настоящее время компания-перевозчик изучает возможности доступа к сети.

«Сейчас специалисты «Гранд сервис экспресс» совместно с интеграторами активно прорабатывают возможности тестирования и дальнейшего масштабирования решений от отечественных компаний», — сообщили в ГСЭ. Сроки реализации проекта зависят от готовности технических решений со стороны интеграторов и производителей — как терминального оборудования, так и спутниковой группировки, добавили там.

Для установки системы под каждый тип оборудования и подвижного состава требуется разработка и внесение изменений в конструкторскую документацию. На данном этапе специалисты компании направили интеграторам пожелания и информацию о специфике ж/д инфраструктуры для учета в подготовке технических решений.

АО ТК «Гранд сервис экспресс» — единственный перевозчик, который с 2019 года доставляет пассажиров в Крым по железной дороге (поезда «Таврия»). Всего в 2024 году поезда ГСЭ перевезли 5,85 млн пассажиров.

Отключения и замедление мобильного интернета в Республике Крым продолжится до окончания СВО в целях безопасности, сообщил глава региона Сергей Аксенов.