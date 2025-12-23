Отреставрированные пушки установили в сквере у памятника Примирения

По инициативе Севастопольской общественной организации сохранения исторического наследия «Гренадер», на смотровой площадке установлены орудия, участвовавшие в Первой обороне Севастополя. Мероприятие началось с отдания почестей морякам, которые в свое время стояли за этими пушками.

«170 лет назад эти орудия стояли на городских бастионах и защищали город от англо-французских интервентов. В 80-е годы XIX века пушки были вмонтированы в набережную в Балаклаве, где довольно долго использовались в качестве кнехтов. Однако с исчезновением парусных судов такие кнехты оказались не нужны, и об орудиях забыли. Когда началась реконструкция набережной в Балаклаве, появилась идея извлечь орудия, отреставрировать, поставить на исторические лафеты. Таким образом, в городе появилась новая достопримечательность», — рассказал руководитель Севастопольской общественной организации сохранения Илья Давыдов.

По его словам, до реставрации орудия находились в неприглядном состоянии: о них тушили бычки, стволы были исписаны. Но любители истории Севастополя знали, что на самом деле это не обрубки фонарных столбов, а настоящие боевые орудия.

Прежде чем идея смогла реализоваться, общественникам пришлось походить по чиновничьим коридорам, пообивать пороги различных ведомств.

Решения появилось, когда началась реконструкция балаклавской набережной.

«Мы приступили к реставрации самих стволов. Изначально предполагали, что это 16-фунтовые орудия. Но после полного демонтажа, выяснилось, что они 12-фунтовые. Также выяснилось, что одна из пушек датируется концом XVIII-началом XIX века, а вторая — 40-ми годами XIX века. Лучше сохранилась казенная часть, так как она была врыта в песок и меньше была подвержена коррозии. На одной из пушек сохранилась маркировка, клеймо завода-производителя и номер орудия», — продолжил рассказ И.Давыдов.

Он пояснил, что такими орудиями были оснащены корабли Черноморского флота. Лафеты пушек покрывались олифой или лаком, из-за чего они приобретали желтоватый цвет. Их также дополнительно красили краской цвета охры. Так он объяснил необычный желтый цвет, которым теперь выкрашены лафеты.

До реставрации орудия были поедены ржавчиной, она постоянно проступала, потому металл пришлось зачищать вручную и обрабатывать много раз.

«Реставрация проходила в несколько этапов: сначала вручную снимался верхний слой, потом чугун чистили различными кислотами. Нам надо было прекратить доступ воздуха к ржавеющему металлу. Потом мы выполнили грунтовку и покраску», — объяснил технологию И.Давыдов.

На всё потребовалось примерно четыре месяца, а изготовление лафетов заняло три.

«Мы взяли на себя обязательства следить за этими орудиями в течение пяти лет: будем подкрашивать их, постараемся уберечь от коррозии, от воздействия здешних морских ветров. Также постараемся уберечь от вандалов», — пообещал И.Давыдов.

На вопрос, почему это важно, общественник ответил, что речь идет об исторических корнях, на которые следует опираться в моменты трудного духовно-нравственного выбора: «Это базовые кирпичики в моменты сложных временных испытаний».

По словам начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирины Масликовой, после завершения реконструкции набережной в Балаклаве, орудия вернут на прежнее место.