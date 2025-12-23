Нагрузка на терапевта превышает норму в два раза

В соответствии с нормативами РФ, один терапевт в поликлинике должен обслуживать участок с населением 1700 взрослых. В Севастополе есть участки с численностью до трех тысяч взрослых.

Как пояснил директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов, причина — нехватка рабочих площадей, а попросту — медицинских учреждений.

Руководитель депздрава рассказал об этом на заседании Законодательного собрания, где отчитывался перед депутатами о работе департамента за прошлый год. Речь зашла о вводе в эксплуатацию новой поликлиники на ул.Молодых строителей в 5-м микрорайоне.

— Действительно, акт ввода в эксплуатацию поликлиники на Молодых строителей подписан. Нам нужно до конца года получить лицензию, чтобы у нас контрольная точка национального проекта была выполнена! Следующий этап — прикрепление населения, — объяснил В.Денисов.

По его словам, новая поликлиника будет обслуживать порядка 40 тысяч человек. Кроме жителей 5-го микрорайона, в нее переведут участки с улиц Колобова, Степаняна и ПОР.

— Терапевтические участки у нас комплексные, больше чем по нормативу в два раза. Пока мы переводим все те участки, которые у нас сегодня есть. В будущем планируем постепенно разукрупнять участки и приводить их к нормативному состоянию. Нормативное состояние взрослого участка — 1700 человек. У нас в настоящее время, учитывая что площадей недостаточно, сформированы участки до трех тысяч человек, — доложил В.Денисов.

Он подчеркнул, что с комплектацией новой поликлиники штатом узких специалистов проблем нет. Но часть врачей будут там принимать пациентов, работая по совместительству и в других поликлиниках.