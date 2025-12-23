Количество платных мест в вузах сократят
Такое решение принято в Минобрнауки. Глава ведомства Валерий Фальков, выступая в эфире телеканала «Россия-24», сообщил о сокращении почти 45 тыс мест по 40 направлениям подготовки, что составляет 13% от общего числа платных мест. В негосударственных вузах сокращение составит почти 20%.
Сокращение коснется следующих направлений: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама», «Связи с общественностью».
При этом министр отметил, что несмотря на большое выпускников экономических и юридических специальностей, на рынке наблюдается дефицит квалифицированных экономистов и юристов.