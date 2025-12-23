К банкам будут относиться строже

За 11 месяцев 2025 года в Центробанк РФ поступило 382 жалобы севастопольцев на кредитные организации. Год назад жалоб было 259. Основные претензии касались ограничения либо приостановки проведения операций, порядка и сроков рассмотрения банками обращений, социального инжиниринга, оспаривания операций в связи с кибермошенничеством, отказов в предоставлении кредитных каникул либо проведении реструктуризации долга.

По новому закону, утвержденному Госдумой, если кредитная организация не устраняет выявленные ЦБ РФ нарушения прав потребителей и продолжает использовать недобросовестные практики, санкции в отношении нее могут составить до 1% собственных средств банка и не меньше 1 млн рублей.

Так, если банк допустил нарушение впервые, ЦБ РФ порекомендует его устранить. При повторном нарушении кредитная организация получит предписание и заплатит штраф в размере до 0,1% собственных средств. Третий раз станет самым серьезным: если банк проигнорирует предписание регулятора, штраф может быть повышен до 1% от размера собственных средств.

Сейчас штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России составляют до 0,1% от уставного капитала, но не более 1 млн рублей, а за неисполнение предписаний об устранении нарушений — до 1% от уставного капитала, но не выше 10 млн рублей. После вступления закона в силу верхние границы штрафов будут убраны, а их размер будет зависеть от собственных средств банка.

Принимая решение о максимальном наказании для банков, регулятор будет учитывать число сделок с нарушениями прав потребителей, объем причиненного ущерба и сумму извлеченной банком прибыли. Жестче всего будут относиться к тем, кто навязывает дополнительные услуги клиентам при оформлении кредитов, кто необоснованно отказывает в кредитных каникулах и других.

Если вы считаете, что коммерческие банки, страховые компании, микрофинансовые организации, ломбарды, брокеров, биржи, негосударственные пенсионные фонды, бюро кредитных историй нарушают ваши права, то вы тоже можете пожаловаться регулятору.

Хотя первоначально рекомендуется с жалобой обратиться непосредственно в банк. Иногда этого бывает достаточно для решения проблемы. Но если ответ вас не устроит, или банк вообще проигнорирует ваше обращение, то пишите в ЦБ. Регулятор разберет вашу ситуацию индивидуально и даст ответ.

Обратиться в ЦБ РФ с жалобой можно несколькими простыми способами:

1. Направить обращение через Интернет-приемную ЦБ, размещенную в одноименном разделе на сайте регулятора (www.cbr.ru).

2. Отправить письмо по адресу, указанному на сайте регулятора.

3. Если это удобно, можно обратиться лично в Общественную приемную в Москве (нужно заранее записаться на прием).

Направляя жалобу одним из вышеназванных способов, сопроводите ее подтверждающими документами. К таковым относятся:

• аудио- или видеозаписи разговоров с сотрудниками организации, на которую вы жалуетесь;

• скриншоты переписки с организацией;

• ссылка на сайт организации и любые другие материалы, которые подтверждают обоснованность жалобы

В течение трех дней ваше обращение будет зарегистрировано. Если оно подавалось через интернет-приемную, то уведомление с номером и датой регистрации поступит на указанный вами адрес электронной почты. А динамику обработки документа можно видеть в разделе интернет-приемной на сайте Центрального банка: нужно нажать на кнопку «Узнать статус обращения», в появившуюся форму ввести номер обращения, дату его регистрации, а также адрес вашей электронной почты. Информация о статусе поступит на этот адрес в течение нескольких минут.

В ЦБ РФ на ваше обращение ответят в течение 30 календарных дней со дня его регистрации. Но иногда бывают исключительные случаи, когда требуются дополнительные документы, и тогда этот срок может быть продлен до 60 дней. О том, что такая задержка возможна, вам обязательно сообщат.

Также вы можете задать вопрос в чате приложения «ЦБ онлайн» или позвонить по бесплатным круглосуточным телефонам:

— 300 — для звонков с мобильного;

— 8 (800) 300-3000 — для звонков со стационарных телефонов;

— +7 (499) 300-30-00 — по тарифам вашего оператора связи.

Кроме того, ЦБ запустил новый онлайн-сервис для тех, кто столкнулся с нарушением прав в финансовых организациях. Сервис пригодится, к примеру, если банк или МФО вам навязали ненужные финансовые услуги, страховщик отказался оформить ОСАГО или вместо вклада предложили другой продукт, например, договор инвестиционного страхования, брокерский договор или договор доверительного управления.

Чтобы сообщить на сайте регулятора о недобросовестном поведении компании, необходимо авторизоваться на портале Госуслуг. К сообщению не нужно прикладывать документы или другие подтверждения нарушений, но и ответа на него сервис не предусматривает. Когда наберется много похожих сигналов, регулятор проведет проверку компании и накажет нарушителя, если нарушение подтвердится. В случаях, когда люди будут сообщать о нелегалах — компаниях без лицензии — данные о них передадут в полицию и прокуратуру, а сайт нарушителя заблокируют.