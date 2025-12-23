Директор гимназии

Виктора Альбертовича Оганесяна многие считают самым севастопольским директором школы. За 36 лет руководства гимназией №1 им.Пушкина он выпустил в большую жизнь около четырех тысяч севастопольцев.

За несколько дней до своего 70-летия В.Оганесян рассказал «Севастопольской газете» о себе и о времени, в котором ему довелось создавать школу нового типа.

Кстати, самый севастопольский директор родом из Питера, точнее, из города Каменногорска Ленинградской области.

А мог бы стать актером

Учась в школе, наш герой проявлял склонность к литературе и истории, а в театральном кружке играл настолько увлеченно, что решил поступать в Ленинградский театральный институт на актерское отделение. И, возможно, поступил бы... Но на один из туров творческого конкурса пришла специалист по сценической речи и указала абитуриенту на еле уловимый дефект дикции.

После неудачи возвращаться домой было неудобно, поэтому, проходя мимо ЛГПИ им.Герцена, В.Оганесян подал документы на филологический.

«Литература была всегда моей жизнью. К тому же, это так близко к артистизму, импровизации, творчеству! Словом, сдал на пятерки в педагогический и был зачислен!»

Забегая вперед, отметим, что любовь и преданность театру он сохранил на всю жизнь, по сей день являясь настоящим театралом в самом высоком смысле этого слова.

Четыре года учебы в педагогическом пролетели незаметно, а по окончании вуза молодого специалиста распределили в одну из школ Тихвинского района под Ленинградом. Туда он отправился уже семейным человеком и отцом маленькой Маши. Но вот беда — девочке тамошний климат категорически не подошел. Врачи рекомендовали родителям увезти ребенка на юг.

Вопрос о выборе этого самого юга не стоял — супруга Татьяна — родом из Севастополя.

Школа жизни

«К тому времени я уже любил этот город. Его история будоражила воображение и отзывалась именами великих адмиралов. Еще школьником приезжал посмотреть и был потрясен увиденным. Севастополь жил в душе моей!»

После переезда первым местом его работы стала школа-интернат в Инкермане, в которой он был учителем, воспитателем, завучем по воспитательной работе. Время было сложное, а дети...

Интернат был чем-то средним между школой Макаренко и Республикой ШКИД. Молодой педагог погрузился в работу с головой: «Педагогическую поэму» штудировал с пониманием темы, искал новые подходы к «трудным» подросткам, писал и публиковал статьи».

Учителя-новатора заметили в гороно, о нем прослышали родители. А тут...

Точка отсчета

В 1989-м в школе №1 объявили выборы директора. Не самовольно, а на основании принятого тогда закона, который позволял не назначать руководителя, а выбирать всем школьным коллективом, включая учителей, родителей и учеников. Все три этих категории в школе №1 всегда отличались продвинутостью и уверенностью в себе. Родители связались с уже известным в городе педагогом из Инкермана и уговорили участвовать в выборах. К слову, В.Оганесян и сам был готов создавать школу нового типа: с выходом на иной образовательный уровень. Последний предполагает обновленные программы, учебники, пособия, новый подход к подбору кадров. Причем, тогдашний руководитель гороно Георгий Капустин такие новации активно поддержал.

«В интернате заниматься новаторством было невозможно, там в приоритете — воспитание и исправление. А тут ко мне, прямо в интернат, приехали «послы» из первой школы и попросили участвовать в выборах».

Интересно, что эксперимент проводился по всему Советскому Союзу, но о количестве школ, принявших в нем участие, толком ничего не известно. Более того, окно возможностей открылось очень ненадолго. В Севастополе только школа №1 участвовала в эксперименте.

Выборы проходили во Дворце пионеров: бюллетени, мандатная комиссия, кабинки для голосования. Претенденты должны были написать собственные программы и выступить перед избирателями. Речь В.Оганесяна была самой подготовленной и убедительной и не оставляла шансов соперникам. И в школе был внутренний запрос на более твердое, мужское руководство. В итоге подавляющее большинство проголосовало за него.

Тогда в школе №1 работали прекрасные учителя: Людмила Сергеевна Старкова. Зинаида Семеновна Львова, Зинаида Алексеевна Куталова, Владимир Ефимович Виленчик, Анатолий Давидович Розенштейн, Тамара Алексеевна Рыжик... В.Оганесян благодарен судьбе, что свела с ними.

От школы — к гимназии

Через год работы, в 1990-м, школу преобразовали в гимназию.

Для перехода приняли концепцию развития, рассчитанную на несколько лет. Ввели переходные экзамены. В первый класс зачисляли по прописке, а для перевода в 10-й надо было пройти довольно жесткое испытание. В двух выпускных классах ввели профильное обучение: гуманитарное и физико-математическое. Со временем профилизацию опустили на уровень 8-х классов, добавив еще и медицинское направление. За восемь-десять лет гимназия нового типа состоялась!

Пушкин — наше всё

В.Оганесян не только директорствует, но и преподает русский язык и литературу. А еще он всё время что-то творит. Написал топонимический сборник «Щас! С Малахова кургана разгон возьму!» Еще раньше с коллегами, членами Союза писателей Украины и России Борисом Бабушкиным и Николаем Ярко создал сборник-путеводитель по пушкинским местам Крыма «Прекрасны вы, брега Тавриды». Потом были словарик «За словом в карман», трехтомная художественно-историческая хроника первой школы «Нам сто лет — но мы молоды», сборник рассказов...

«Учитель литературы должен и сам творить. Иначе как учить творчески одаренных детей, которые пишут стихи и прозу?»

Гимназию В.Оганесян предложил назвать именем Пушкина и боролся за это 10 лет. Имя присвоили к 200-летию со дня рождения поэта в 1999 году решением Севастопольского Горсовета.

«Кроме того, что Пушкин — наше всё, его имя воспитывает само по себе. Это личность огромного масштаба, а его жизнь и даже смерть — образец служения литературе, женщине, России!»

А потом в холле гимназии появился портрет Пушкина, а в школьном дворе — его бюст.

Куда было деться?

В 2014 году В.Оганесян вынужден был оторваться от директорства и возглавить управление образования Севастополя. На вопрос, как работалось на руководящей должности, говорит, что всего лишь ответил на общественный запрос того времени: мол, куда тут было деться?! Тогда всё делалось трудно, но искренне, в каком-то едином порыве.

Улыбаясь, он вспоминает о поистине уникальной ситуации, когда бланки аттестатов решили заверить печатью управления образования, так как у школ еще не было печатей российского образца.

«Помню, перед гороно выстроились целые очереди из представителей школ и колледжей. Документы штамповали днем и ночью. В итоге выпускники 2014 года получили аттестаты сразу двух государств. А всё случилось потому, что украинские бланки были готовы заранее, и при этом не было уверенности, что детям успеют выдать российские документы. В сложных тогда условиях мы организовали вывоз аттестатов и дипломов из Киева. А потом пришло решение, каким образом узаконить выдачу документов российского образца».

Продолжение следует

В свои исполняющиеся 28 декабря 70-лет у директора гимназии большие планы. Так и говорит: «Писать, творить и учить!»

В.Оганесян начал реализовывать программу «Севастополь и Крым в русской и мировой литературе», рассчитанную на два с половиной года обучения.

Еще один проект касается имени Пушкина на карте Крыма. В этом проявился его талант целеустремленного путешественника-исследователя. Вместе с супругой Татьяной Николаевной он педантично прошел пешком весь Южный берег Крыма, от поселка к поселку.

«Не будь Крыма, не было бы того Пушкина, которого мы знаем. Когда стал копаться в этой теме, выяснил, что в Крыму и в Севастополе — 142 объекта, носящих имя поэта: улицы, скверы, школы, театры, библиотеки, арт-объекты, даже деревья и скалы... У нас целых четыре поселка называются Пушкино! Когда я занялся поиском литературы, оказалось, что книги, которая всё это описывала бы, не существует. Отдельные исследования есть, но они носят фрагментарный, неполный характер. Вот я и решил восполнить пробел».

И снова В.Оганесян возвращается к теме современного школьного образования: «Школа должна просвещать во всех смыслах. Этого не хватает не только в России, но и в мире. Книгу заменяет гаджет, художественный образ — «ТикТок». Я не собираюсь бороться с этим, я буду продолжать просвещать, буду делать свое дело!»