Автобус с Красной Горки будет ходить до «Муссона»

Решение о продлении маршрута №31 «Красная Горка — пл.Восставших» принято по просьбам жителей этого микрорайона на Коребельной стороне, сообщили в департаменте транспорта Севастополя. Автобусы начнут следовать по новой схеме с 26 декабря.

От остановки «Пл.Восставших» маршрут пройдет по улицам Пожарова и Вакуленчука с заездом на парковку у ТЦ «Муссон». Там уже обустроили два новых остановочных пункта.

В обратный рейс на Красную Горку автобус №31 также отправится по Вакуленчука и Пожарова.

Департамент транспорта призывает автомобилистов соблюдать правила стоянки и остановки транспортных средств, быть внимательными при маневрировании и не создавать помех движению автобусов и пешеходов у ТЦ «Муссон».