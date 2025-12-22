В Новый год с Беллорией

Официально Год Огненной Лошади по восточному календарю стартует только 17 февраля 2026 года, однако разговоры о нем начались задолго до этой даты.

Как угодить символу грядущего года? Что выбрать для новогоднего наряда и какие блюда поставить на праздничный стол? Особое внимание — тем, кто родился в год Лошади, а также самим этим удивительным животным. Вот и «Севастопольская газета» подготовила для читателей материал о Беллории — грациозной гнедо-пегой лошади тракененской породы.

Родом из Восточной Пруссии

Как рассказала её хозяйка, жительница Севастополя Мария Тодираш, этих лошадей вывели в XVIII веке в Восточной Пруссии, на Тракененском конном заводе. Перед заводчиками стояла задача обеспечить прусскую кавалерию резвыми, неприхотливыми и выносливыми животными. В скрещивании участвовали местные кобылы и жеребцы арабской, берберийской, турецкой, персидской, неаполитанской и испанской пород. Позднее начали проводить скрещивание с жеребцами чистокровной английской породы. В качестве производителей были также привезены два донских жеребца — Айбар и Баку.

После Второй мировой войны лошадей этой породы вывезли из Германии в Россию и сформировали отдельную линию, получившую название «Русский тракен». Что касается Беллории, ее родители были доставлены в Россию с Нямунского конного завода в Литве. Сама Беллория родилась в 2024 году в Республике Коми и сейчас живет в Крыму. Ей один год и семь месяцев — для лошади это возраст подростка.

— Это особая ветвь породы. Ее ценность в том, что лошадь пегая — с пятнами — масть редкая. Таких в Европе и в мире немного, а в России — всего шесть. Одна из них — Беллория. Еще пять находятся в Республике Коми, в Сыктывкаре, — рассказала М.Тодираш

Несмотря на юный возраст, в октябре 2025 года Беллория уже участвовала в межрегиональной выставке лошадей «Экви-Таврика» и получила там самую высокую оценку за экстерьер.

Умная и ласковая

М.Тодираш еще интересовалась лошадьми с детства. Жила она тогда в Республике Коми. Лет в 10 девочку отдали заниматься в конно-спортивную школу. Так что опыт общения с лошадьми у Марии богатый.

Она говорит, что Беллория по характеру — очень добрая. Правда, в момент покупки на конюшне лошадку считали маленькой злыдней.

— Она ко мне ехала три тысячи километров! Путь занял четыре дня, из которых две ночи Беллория провела в гостинице для лошадей. Я начала с ней заниматься и за год мы добились доверительных отношений. Теперь никакой агрессии по отношению к людям Беллория не проявляет. Она ласковая, умная, умеет слышать человека, сообразительная, отзывчивая, контактная. Когда я ее зову, бежит ко мне, радуется, гугукает, — поделилась М.Тодираш.

Сейчас Беллория живет в селе Соколиное. А ее хозяйка планирует со временем перебраться туда, чтобы быть рядом со своей любимицей.