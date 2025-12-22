Соседи подрались из-за недоразумения

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю, 48-летняя жительница Нахимовского района пригласила к себе в гости 35-летнего соседа и его сожительницу. Ну а какие же посиделки без алкоголя? Разгоряченная спиртным спутница мужчины схватила лежащую на полу палку и несильно ударила возлюбленного по спине в воспитательнх целях. Хозяйка отобрала «орудие» у гостьи, чтобы конфликт не продолжился.

Удивленный мужчина повернулся узнать, кто нанес удар, но палка уже была в руках старшей из женщин... В ярости сосед сбил с ног «обидчицу» и стал наносить ей удары по лицу. Тогда женщина второй раз схватила палку и уже нанесла удар по голове мужчины, причинив ему легкий вред здоровью.

На место происшествия прибыл участковый. В отношении 48-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья», а мужчина привлечен к административной ответственности по статье «Побои» КоАП РФ.