Новую городскую елку украсили в морском стиле

Главная елка Севастополя на пл.Нахимова появилась благодаря поддержке спонсоров и компании «Maкс Кристмас», которая как раз и занимается изготовлением искусственных новогодних елок.

Высота новой «лесной красавицы» с макушкой-звездой — 20 метров. Елка украшена в морском стиле: золотые, серебряные и белые шары соседствуют с парусниками, якорями, штурвалами и звездами.

По словам и.о.заместителя губернатора Дениса Профатилова, ключевые работы были выполнены компанией «Макс Кристмас», а световое оборудование установлено благодаря кооперации с другими севастопольскими фирмами.

Кроме елки на пл.Нахимова в предновогодние дни появились три фотозоны в аналогичном «еловом» исполнении. На вопрос о судьбе прежней елки, Д.Профатилов ответил, что ему об этом ничего не известно.

Исполнительный директор компании «Макс Кристмас» Илья Дик рассказал, что в проекте был задействован весь инженерный состав предприятия.

— Наши специалисты действительно жили здесь днями и ночами, — утверждает он.

По словам И.Дика, дизайн их елки — полностью эксклюзивный, такой больше нет нигде. Подготовка началась еще в ноябре, а декабрь посвятили установке.

— Изначальный проект неоднократно редактировался, многое пришлось менять «в полете», переделывать, корректировать. Сейчас я даже затрудняюсь назвать точное количество деталей, которое в итоге было использовано, — поделился И.Дик.

Он заверил, что на елку гарантия «пожизненная». Их компания не собирается останавливаться на данном проекте, намерена и далее радовать севастопольцев своими изделиями.

О времени торжественного открытия елки пока ничего не сообщается по соображениям безопасности.