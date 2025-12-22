МРЭО работает 3, 9 и 10 января

Госавтоинспекция УМВД России по Севастополю опубликовала график работы своего регистрационного подразделения в дни Новогодних каникул.

Прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг МОЭРТНиРАС будет осуществлять по следующему графику:

30 декабря — с 8.00 до 17.00 часов;

3 и 10 января — с 8.00 до 15.30 часов;

9 января — с 08.00 до 17.00;

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8 января — выходные дни.

Подать заявление на получение госуслуг можно в интернете на Едином портале госуслуг или при в подразделении на ул.Паршина, 29 при помощи стойки управления электронной очередью.

Для получения российского национального или международного водительского удостоверения можно обратиться и в отделения МФЦ города.