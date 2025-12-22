Лаванды и розы собрали меньше из-за засухи

Объемы сбора лаванды и розы в агрофирме «Тургеневская», владеющей в Крыму крупным лавандовым полем, сократились более чем на 50% в 2025 году из-за засухи, сообщил ТАСС директор предприятия Алексей Мишин.

Несколько волн заморозков в Республике Крым было весной. Из-за заморозков в регионе был объявлен режим ЧС, а спустя порядка месяца — второй режим ЧС из-за засухи.

«[Произошло] сокращение больше половины урожая — отобранной зеленой массы лаванды и розы. Эти культуры выжили в условиях заморозков, но питаться и пить им тоже надо. Они цветут, они дают урожай, но его соответственно, намного меньше», — сказал Мишин.

У агрофирмы «Тургеневская» свыше 200 га лавандовых полей в Бахчисарайском районе, там растет четыре сорта лаванды. Также на 30 га там выращивают два сорта розы.

По данным НИИ сельского хозяйства Крыма, уровень влаги в метровом слое почвы в Крыму достиг минимума за последние 30-40 лет. Произошло сокращение урожая ряда культур.