Еще не эпидемия, но школы на карантине

С 15 по 21 декабря в Севастополе полностью закрыты четыре школы, частично — 99 классов еще в 35 школах и семь групп в пяти дошкольных образовательных учреждениях.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Севастополе респираторными инфекциями заболело 4385 человек Уровень заболеваемость по прежнему ниже эпидемического порога, хотя заболеваемость за неделю увеличилась на 34%.

В Крыму на прошедшей неделе также отмечался рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями: к врачам обратились 10146 человек. Заболеваемость выше уровня предыдущей недели на 15,1%.

В Крыму образовательный процесс был приостановлен в 65 классах 30 школ и в 33-х группах 21-го дошкольного учреждения.

По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость вирусными инфекциями на полуострове обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии, также отмечается активная циркуляция вируса гриппа типа А (H3N2).