Дельфинов на берег выбросилось меньше

Экоактивисты не могут определить, как авария танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года повлияла на здоровье и поведение китообразных в акватории Черного моря.

Ежегодно на побережье Крыма и Севастополя выбрасывается около пятисот дельфинов. В этом году зафиксировано 457 таких случаев, в прошлом — 501.

По словам представителей центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море», в этом году зарегистрировано 316 выбросов азовок, 38 афалин, 54 белобочки и 49 китообразных неуточнённого вида. Треть погибших азовок — детеныши в возрасте до года. Основная часть выбросов пришлась на позднюю весну, июнь и июль.

Живыми, но в беспомощном состоянии, было обнаружено два десятка дельфинов. При этом лишь у трех погибших особей выявлены следы нефтяных загрязнений.

Причины гибели дельфинов: попадание в рыбацкие сети, тяжелые системные заболевания, а также межвидовая агрессия. Детеныши чаще погибают из-за потери матери — после ее гибели они оставались сиротами, сообщила пресс-служба центра.

Общественники отметили, что из-за недоступности некоторых прибрежных районов полуострова снижается эффективность мониторинга выбросов на побережье Сакского района и западного Крыма.

«Ввиду ограничения доступа на пляжи в этих районах, значительная часть западного побережья осталась без наблюдателей. То же самое может касаться и других районов, а значит, фактические уровни смертности дельфинов могут превышать те, которые удается зафиксировать нам», — считают экоактивисты.

Защитники дельфинов пока не могут ответить на вопрос: как авария танкеров в Керченском проливе в декабре прошлого года повлияла на здоровье и поведение китообразных в акватории Черного моря. По их мнению, вероятные последствия для морских млекопитающих могут проявиться позднее — как это было, например, после разлива нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. В течение четырех лет после аварии в заливе наблюдался высокий уровень смертности китообразных, причем особенно высокой была смертность детенышей.

Если вы нашли дельфина на побережье Крыма и Севастополя, сообщите на горячую линию Центра «Безмятежное Море»: +7 (978) 032-68-52.