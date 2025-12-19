Центр крови ждет доноров

Новогодние каникулы — время отдыха, но больницы продолжают работать, и потребность в крови не знает выходных. Поэтому сейчас — самое время! Перед каникулами запасы крови должны быть полными, чтобы спасать жизни и в праздники. Ваша одна донация— это несколько подаренных шансов на спасение.

Процедура абсолютно безопасна, проводится под строгим контролем опытных специалистов.

Вас ждут на ул.Адмирала Октябрьского, 19/2 с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00.

«Ваша кровь — это надежда. Подарите её», — обращается к севастопольцам Центр крови.