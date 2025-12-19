Тоннель на Пожарова прошел госэкспертизу

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект строительства тоннеля и реконструкцию автомобильной дороги между улицами Очаковцев и Пожарова.

Транспортная развязка должна обеспечить доступность музейно-мемориального комплекса на мысе Хрустальном и разгрузить транспортный поток на пл.Восставших.

Протяженность автодорожного тоннеля, включая рамповые участки, составит более 300 м. В зону реконструкции подпадают улицы: Пожарова, Стрелецкий спуск, Карантинная, Генерала Петрова, Нефедова, Очаковцев. Примыкающие к тоннелю участки автомобильных дорог доведут до нормативных значений. Также проект предполагает переустройство всех инженерных коммуникаций в границах производства работ.

Архитектурное оформление порталов тоннеля выполнено в стиле, который вписывается в общую цветовую и фактурную гамму Севастополя. В центре каждого портала разместят герб города, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Застройщик — ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя», генеральный проектировщик — ООО «Веста».