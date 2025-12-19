«В Москве в больнице, несмотря на все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город. Террористы, отдавшие и исполнившие этот приказ обязательно ответят за это. Еще раз выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей Арины. Севастополь скорбит», — написал в соцсетях губернатор Михаил Развожаев 18 декабря.

Арина из Севастополя стала 238-м убитым ВСУ ребенком, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник..

«Она стала как минимум 238-м ребенком, убитым киевским режимом с февраля 2022 года. Ребенок умер в день, когда десятки взрослых «цивилизованных европейцев» пытались украсть российские деньги, чтобы позволить извергам убивать снова и снова», — сказал дипломат.