Гостиницы на набережной Назукина аккуратно пристроят к старым особнякам

Государственная историко-культурная экспертиза выдала положительное заключение по обеспечению сохранности девяти объектов культурного наследия при строительстве пятизвездочного гостиничного комплекса в Балаклаве.

Эксперт сделал вывод, что все меры по охране исторических достопримечательностей соблюдены и беспокоиться не о чем.

Первый объект — это реконструкция гостиничного пятизвездочного комплекса на набережной Назукина, 41 с поглощением «новоделов» — отреставрированных при Украине старинных особняков. На этом участке запроектировано строительство пяти гостиничных корпусов и четырех уже существующих. В зоне строительства расположены восемь объектов культурного наследия.

Еще один гостиничный комплекс расположится на набережной Назукина, 29 — это бывшая «Академия Шпионажа», а в советское время — «почтовый ящик». Здание гостиничного комплекса будет состоять из двух шестиэтажных блоков в непосредственной близости от объекта культурного наследия — «Дачи Мерецкой» на наб.Назукина, 27. Сейчас в нем библиотека.

Проектируемая гостиница станет реконструкцией уже существующего на набережной здания, у которого изменят этажность, заменят несущие строительные конструкции и усилят фундамент.

Архитектурно-художественный совет Севастополя 6 ноября согласовал внешний вид этих двух будущих гостиниц. Заказчиком обоих проектов является компания «Порт Ламос».