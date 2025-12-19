Число купейных вагонов в поездах «Таврия» увеличили

«Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) — оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь на фоне повышенного спроса в преддверии и во время новогодних каникул добавил дополнительные купейные вагоны в поезда дальнего следования «Таврия», курсирующие между Крымом и другими регионами России.

Как сообщается в Телеграм-канале ГСЭ, дополнительные вагоны включены в составы поездов № 68/67 Симферополь – Москва. Отправление из Симферополя назначено с 19 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, за исключением 21 и 25 декабря 2025 года. Из Москвы поезд будет отправляться с 21 декабря 2025 года по 13 января 2026 года ежедневно, кроме 23 и 27 декабря 2025 года.

В поезда № 92/91 Москва – Севастополь дополнительные вагоны добавлены при отправлении из Севастополя 19, 22, 23, 26, 27, 30 и 31 декабря 2025 года, а также 3, 4, 7 и 8 января 2026 года. Из Москвы поезд будет отправляться 21, 24, 25, 28 и 29 декабря 2025 года, а также 1, 2, 5, 6, 9 и 10 января 2026 года.

В составы поездов № 316/315 Симферополь – Адлер купейные вагоны включены при отправлении из Симферополя с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года ежедневно, из Адлера — с 23 декабря 2025 года по 12 января 2026 года ежедневно.

Кроме того, купейный вагон добавлен в часть рейсов поезда № 98/97 Симферополь – Москва. Отправление из Симферополя предусмотрено 24 и 28 декабря 2025 года, а также 1, 5 и 9 января 2026 года, из Москвы — 26 и 30 декабря 2025 года, а также 3, 7 и 11 января 2026 года.

Продажа билетов уже открыта, сообщает ТАСС.