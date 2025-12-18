Власти Крыма ищут, как сократить пробки перед мостом

Власти Республики Крым и правительство РФ прорабатывают варианты, как избежать многочасовых пробок перед Крымским мостом летом следующего года, сказал глава региона Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

Он извинился перед туристами за то, что ожидание проезда по мосту достигало восьми часов, хотя перед высоким сезоном власти озвучивали планы сократить его до часа.

«Сейчас мы работаем с федеральным правительством — [вице-премьеры] Виталий Геннадьевич Савельев, Дмитрий Николаевич Чернышенко рабочую группу создали. Мы сейчас регулярно обсуждаем механизмы, инструменты, как повысить пропускную способность. <...> Надеемся, что мы к следующему сезону как минимум сократим время пребывания [в очередях]. Сейчас не хотелось бы говорить о часе или чуть больше, но сделаем все максимально возможное, чтобы туристы чувствовали себя максимально комфортно», — цитирует С.Аксенова ТАСС.