В Никитском саду опять нарядят секвойядендрон

Сотрудники Никитского ботанического сада приглашают всех крымчан и гостей полуострова присоединиться к новогоднему украшению секвойядендрона, растущего у главного входа в сад.

Это уникальное дерево нарядят уже в девятый раз. Впервые идея была реализована в 2017 году.

Директор Никитского сада, академик РАН Юрий Плугатарь считает, что секвойядендрон, будучи хвойным деревом, не хуже ели или сосны может символизировать Новый год и Рождество.

Акцию по сбору игрушек объявили заранее, привлекли школьников и учащихся художественных школ, кружков и сельских клубов. Размер украшения регламентирован: оно должно быть от 30 до 70 см, не слишком тяжелым и выполненным из непромокаемых материалов, но не из стекла. Еще одно условие — наличие крепления-подвеса. Организаторы предложили изготовить всевозможные объемные игрушки в виде фигурок сказочных героев или символов наступающего года. Также приветствуются шары, сосульки, гирлянды, шишки и так далее.

Все поступившие игрушки просят сопроводить информацией об их авторах. Это нужно, чтобы потом поощрить всех участников акции благодарственными письмами. А создатели самых лучших работ наградят бесплатным, но одноразовым пропуском в один из трех парков сада на три персоны. Всего будет выдано 150 призовых пропусков, по 50 на посещение каждого из парков.

Новогодние украшения в Никитском ботаническом саду принимают до 23 числа. Наряжать дерево будут 25 декабря.