Узаконили строительство гостиниц на виноградниках

Если виноградник меньше пяти гектаров, капитальные строения на нем строить нельзя.

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который позволяет строить на землях сельскохозяйственного назначения, которыми владеют или арендуют винодельни, туристические объекты. Закон еще должен одобрить Совет Федерации и подписать Президент.

Устанавливается, что на земельных участках, входящих в состав земель сельскохозяйственного назначения, а также на территориях, принадлежащих винодельческим и виноградарским хозяйствам, допускается возведение, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства и некапитальных сооружений, предназначенных для предоставления услуг в сфере сельского туризма, в комплексе с винодельнями. Данные объекты должны формировать единый имущественный комплекс с винодельческим производством.

В документе обозначены требования, предъявляемые к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направленные на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования.

Строительство туристических объектов будет осуществляться в строгом соответствии с установленными нормами и с учетом определенных условий. В частности, минимальная площадь виноградных насаждений, необходимая для получения разрешения на строительство, составляет 5 га, при этом плотность посадки должна быть не менее 2222 кустов на гектар. Высота возводимых строений не должна превышать трех этажей, а общая площадь застройки ограничена 0,5% от общей площади виноградника. Данные ограничения призваны предотвратить ситуации, при которых приоритет отдается туристической инфраструктуре в ущерб виноградарству, или когда объекты гостеприимства занимают неоправданно большую часть территории, что недопустимо с точки зрения сохранения земель сельскохозяйственного назначения.

Соблюдение установленных норм позволит избежать нецелевого использования угодий и сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов.

В Севастополе есть виноградники менее пяти га

После принятия в ноябре Госдумой поправок в этот закон в первом чтении, губернатор Севастополя Михаил Развожаев обещал, что город как винодельческий регион добьется внесения поправок в законопроект.

«Мы точно будем добиваться снятия ограничения в пять гектаров для площади виноградных насаждений. У нас есть хозяйства со значительно меньшими наделами», — заявил тогда градоначальник.

Он сообщил, что в Севастополе 17 реализованных и планируемых к реализации проектов не соответствуют предельным параметрам застройки, указанным в законе.