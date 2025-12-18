Поднимут тариф на эвакуацию автомобилей

Управление по тарифам города Севастополя опубликовало приказ, которым внесены изменения в тарифы на перемещение и хранение транспортных средств на спецстоянке Севавтодора за административные нарушения.

В 2026 году тариф на эвакуацию для легковых автомобилей категории А и В (массой до 3,5 т) поднимут на 5%: с 3750 руб. до 3940 руб., а для крупногабаритных легковушек (категории С и D — массой свыше 3,5 т), микроавтобусов и негабаритных транспортных средств — на 4% — с 32790 рублей до 34370 руб.

По данным правительства Севастополя, за с июня по декабрь 2025 года городская инспекция эвакуировала с улиц 1546 транспортных средств и вынесла 1893 постановления о штрафах за их неправильную парковку. Рейды на улицах проводятся ежедневно.

Чаще всего на спецстоянку Севавтодора на ул.Мечникова, 73 перемещают автомобили, препятствующие движению. На этой же площадке оформляют документы по принципу «единого окна», чтобы владельцы задержанных автомобилей могли их оперативно «выкупить»: за хранение на штрафплощадке установлена почасовая плата.