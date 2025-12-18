Подъезд отремонтировали в пределах тарифа

Запланированный текущий ремонт одного из подъездов трехэтажного дома на ул.Льва Толстого, 10 управляющая компания «Центр» выполнила только после выданного Госжилнадзором предписания.

— Сделаны стандартные работы: ошкуривание, оштукатуривание, окрашивание, — представил сделанное новоназначенный на должность директора УК «Центр» Андрей Колташев.

Он не стал конкретизировать всё выполненное, отослав интересующихся на сайт УК — дескать, там есть и сметы, и акты выполненных работ. По его информации, до ремонта именно этот подъезд выглядел самым печальным в доме.

— Вообще-то, жители сами должны выбирать, где нужно делать ремонт. Но жители — неактивны. Поэтому мы сами выходим на объект, осматриваем его и выявляем, где нужно делать текущий ремонт. Исходя из тарифа и того, сколько жители собрали денег, выделяем определенную сумму на это, — объяснил А.Колташев.

Завершить ремонт должны уже к 20 декабря.

На вопрос о недоделках руководитель УК посоветовал недовольным провести собрание жильцов, собрать деньги и сделать более качественный ремонт за свои средства. Он считает, что существующий тариф на содержание дома слишком низкий.

— Он в два раза ниже, чем во всей России. Наш тариф — на уровне Чечни и Северного Кавказа, а у нас город федерального значения! В Петербурге тариф — 28 рублей за квадратный метр, в Москве — 36 рублей, в Севастополе — 15 рублей! — возмущен директор УК.

На вопрос о поступавших от жильцов жалобах, А.Колташев ответил, что управляющая компания должна выполнять текущий ремонт каждые три-пять лет. И снова заметил, что если жителям не достает качества, они могут самостоятельно найти источник финансирования, заказать у УК смету, на основании которой сделать капитальный ремонт силами все той же УК или нанятого ею подрядчика. А жалобы поступают из-за того, что подъезды не ремонтируются, а не ремонтируются по всё той же причине: низкий тариф.

— За последние три года проведено более 200 собраний, в результате только в одном доме согласились повысить тариф. Жители отказываются повышать тариф! — констатировал А.Колташев.

Он также сообщил, что в зоне ответственности УК «Центр» — 647 многоквартирных домов, о планах ремонта подъездов в которых в следующем году конкретно ничего не известно.

— Надо отремонтировать все подъезды, нуждающиеся в ремонте. Но на это необходимо, чтобы выделили деньги или повысили тариф. С таким минимальным тарифом, как в Дагестане или в Чечне мы работать не можем, вы должны это прекрасно понимать! Нужно во всем городе повышать тарифы, по всем домам! — вернулся к уже высказанной мысли руководитель управляющей компании.

По его словам, ежемесячно поступающие коммунальные платежи полностью расходуются на содержание дома, после чего на текущий ремонт практически ничего не остается.

Надзор дает плоды

Начальник надзорного управления Госжилнадзора Севастополя Светлана Козак осталась вполне довольна увиденным результатом ремонта.

— Наши надзорные мероприятия начинают приносить свои плоды. Управляющие компании приступили к исполнению выданных нами предписаний. В данном подъезде выполнены лакокрасочные работы. Мы проверили состояние потолков в подъезде, лестниц, ограждающих конструкций. Пришли к выводу, что работы выполнены удовлетворительно. В соседнем подъезде определились с фронтом работ, указали, на что стоит обратить внимание в первую очередь. Радует, что в УК «Центр» начинают наводить порядок, — отметила С.Козак.

По ее словам, в городе сейчас примерно две тысячи многоквартирных домов.

— Мы работаем точечно, по обращениям граждан. В идеале было бы правильно проверить все управляющие организации на предмет соблюдения периодичности проведения текущих ремонтов. Если прокуратура города нам посодействует, мы с удовольствием выполним такую работу и массово проверим весь Севастополь, — пообещала С.Козак.

Что касается размера тарифа, специалист ответила, что высказываться на этот предмет не имеет полномочий, но в ее доме, который входит в ТСН, тариф превышает общегородской.

— Там, где я живу, сделан ремонт подъезда и кровли. Но мы все равно постоянно находимся в очень усеченной смете. Гражданам ничто не мешает сесть с управляющей компанией и обсчитать многоквартирный дом на предмет ремонта сетей, кровли, подъездов, для понимания, насколько нужно поднять тариф, чтобы он был удобен гражданам и управляющей компании. Я думаю, любая УК откликнется на такой запрос жителей. Это и будет взаимовыгодным общением, — посоветовала представитель Госжилнадзора.