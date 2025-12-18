Наружная реклама в Севастополе теперь в законе

Рекламный монополист — компания «Восток Медиа» за год работы в городе установила все 317 конструкций, места под которые выиграла на торгах. Четверть из них — электронные щиты.

Совместно с правительством Севастополя фирма 17 декабря устроила бизнес-завтрак, чтобы подвести итоги грантовой программы «50 миллионов рекламным временем» и новым акциям поддержки местных производителей.

Предприятия, которых порекомендовали правительство Севастополя и центр «Мой бизнес», получили возможность прорекламироваться на щитах «Восток Медиа». На цифровых экранах засветились уже 45 компаний, реклама еще пяти обещана до марта следующего года.

По словам управляющего партнера компании «Восток-Медиа» Алексея Митрюшина, они заплатили городу миллиард рублей за право установки почти всех рекламных конструкций в Севастополе и еще полмиллиарда инвестировали в установку самих щитов. Как результат — расценки для рекламодателей сильно изменились.

— Размещаться на незаконных конструкциях, которые эксплуатируются уже 20 или 30 лет, или на современных конструкциях — большая разница. При этом мы стараемся сделать так, чтобы этот рекламный носитель был доступен, — заверил А.Митрюшин.

В планах «Восток Медиа» расширять свое присутствие не только в Севастополе, но и в Крыму.

Прозрачный и понятный рекламный рынок

Подвел итоги годовой работы после рекламного аукциона и заместитель губернатора Севастополя Максим Жукалов. По его словам, рынок рекламы теперь стал прозрачным, а рекламные конструкции — современными.

— Они выполнены в едином стиле, что положительно сказывается на облике города и, соответственно, на восприятии его как жителями, так и туристами, — отметил чиновник.

Город тоже провел большую работу по демонтажу незаконных рекламных конструкций. С улиц убрано больше 550 крупноформатных щитов.

— Тем не менее, работы, конечно же еще много. Мы сейчас непосредственно займемся борьбой с рекламным мусором, продолжим работу с незаконной рекламой. Именно на этом в следующем году мы сосредоточим свои усилия, — пообещал М.Жукалов.

В планах — размещение медиафасадов на зданиях, большие рекламные поверхности будут вынесены из города на развязки, трассы и открытые пространства.

— В этом направлении мы будем развиваться, но подходить к этому будем очень осторожно, бережно, учитывая исторический облик города, — уточнил замгубернатора.

Также М.Жукалов рассказал о судьбе ситилайтов на остановках, которые 5 декабря были национализированы. Теперь они находятся в государственной собственности. Еще часть рекламных конструкций на остановках будет демонтирована по результатам судебных разбирательств с их собственниками. После этого департамент архитектуры примет решение, стоит ли размещать рекламу на остановочных павильонах. И судя по ответу чиновника, решение будет положительным.

— Конечно, это произойдет путем проведения торгов — другого способа нет, — заверил М.Жукалов.