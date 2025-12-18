На остановках запретят продавать сигареты

Госдума приняла закон , запрещающий торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, в том числе вейпами, кальянами, на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, остановки — это места с большим потоком людей, где продажа сигарет и вейпов повышает их доступность, особенно для подростков и молодежи. Кроме того, курение в таких зонах увеличивает риск пассивного курения.

Сейчас продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещена на вокзалах, аэропортах, морских и речных портах, метро.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. Он должен помочь снизить объем потребления табака населением.