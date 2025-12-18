На Крымском мосту готовы к новогоднему трафику

С 26 декабря по 11 января на подходах к мосту через Керченский пролив смогут досматривать до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки.

В рамках рабочей поездки в Крым министр транспорта Андрей Никитин посетил ряд ключевых объектов на полуострове. Он ознакомился с работой инспекционно-досмотровых комплексов на подходах к Крымскому мосту. Созданная инфраструктура обеспечивает досмотр до 650 транспортных средств в час со стороны Тамани и 500 — со стороны Керчи. Среднее время досмотра легковушки занимает семь минут, автобуса — до 15 минут.

В преддверии новогодних праздников усилены смены ведомственной охраны Минтранса, доложили министру. С 26 декабря по 11 января планируется выставить 212 контрольных постов, из которых 80 будут оборудованы для ручного досмотра. Это позволит проверять до 17,5 тысяч транспортных средств в сутки.

Поезда пойдут быстрее

Министр оценил участок под строительство обхода Джанкоя в составе Азовского кольца на трассе Р-280 «Новороссия». Объект входит в перечень поручений Президента по строительству не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов к 2030 году. Новая дорога позволит вывести транзитный поток за пределы города, безопасно разгрузив трафик.

Министру показали ходом строительства двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей линии Джанкой – Керчь и реконструкцию пассажирских платформ Крымской железной дороги (КЖД).

Укладка второго пути увеличит пропускную способность с 28 до 39 пар поездов в сутки, а обновление пассажирских платформ и переездов поможет оптимизировать движение и улучшить доступность Крыма и Севастополя. Всего на КЖД ведется строительство 57,9 км новых путей.

Сейчас поезда в Крым от Тамани до Джанкоя идут по неэлектрифицированному пути, большая часть которого — однопутка.

Обход Джанкоя

