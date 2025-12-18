«Московские ёлки» по-севастопольски

За этим названием — не просто череда праздничных спектаклей, а большая, выстроенная годами работа театра им.Лавренева, поддержанная правительством Москвы. Это часть новогодней культурной традиции Севастополя.

Подготовка к «ёлкам» начинается задолго до декабря.

— Это большой проект, и сам спектакль лишь вершина айсберга. При финансовой поддержке правительства Москвы театр получает возможность создавать масштабные декорации и костюмы, но художественное наполнение остается полностью севастопольским, — рассказал директор Театра Черноморского флота им.Лавренева Сергей Коновалов.

Нынешний новогодний спектакль — сказка, в которой есть и традиционные персонажи, и совсем необычные — к примеру, сорока-блогер. Однако, по словам директора театра, смысл пьесы всегда остается неизменным: добро, дружба, умение прощать и держаться вместе.

Перед началом спектакля фойе театра превращается в праздничную ярмарку с мастер-классами, викторинами, аквагримом и фокусами.

— Участие библиотек в «Московских ёлках» давно стало традицией, — рассказала Нина Корчёва, главный библиотекарь детской библиотеки им.Гайдара. Каждый год их команда придумывает разные развлечения для ребят всех возрастов — главное, чтобы каждый ребенок ушел домой с праздничным настроением. Угадать, что понравится детям, бывает непросто. Иногда подросток с радостью собирает пазл для малышей, а совсем маленький ребенок вдруг заинтересуется заданием для старших.

Для детей поход в театр на ёлку становится незабываемым событием.

— На Московские ёлки я прихожу во второй раз, и меня снова восхищает праздничная атмосфера. Я благодарна своим родителям за возможность находиться здесь. Я получаю подарки, смотрю спектакль и участвую в играх. Тут здорово, — считает юная гостья праздника Анна.

— Я думаю, что все дети здесь сделали за год много хорошего и заслуживают быть на этом празднике, — просто и точно объяснил свои ощущения шестилетний Юра и поделился своими достижениями. Мальчик научился читать и писать и готов пойти в школу.