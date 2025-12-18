Изменили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минобрнауки России утвердило новые минимальные баллы ЕГЭ, требуемые в 2026 году для поступления в подведомственные ей вузы. По сравнению с прошлым годом, минимальные баллы повышены по шести предметам.

Теперь для поступления в университеты, по информатике надо будет набрать не 44 балла, а, как минимум, 46. По физике этот порог повысили с 39 по 41 балла.

Сдающим в вузы историю и иностранные языки также придется напрячься: по истории минимум для поступления составит 40 баллов (было 36), по иностранному языку – 40 (было 30). На один балл (с 39 до 40) увеличили минимальные баллы по химии и биологии.

По остальным предметам все остается, как в прошлом году: русский язык, профильная математика, литература, география, – 40 баллов, обществознание – 45.

Как сообщается, такое повышение балльности направлено на повышение качества образования, оно коснется как бюджетных, так и платных отделений государственных вузов.