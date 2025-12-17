Задержали мужчину с ножницами

Сообщение о происшествии в автобусе поступило в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя в 23:31 вторника, 16 декабря. На остановке «Комсомольский парк» мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножницами и угрожает убийством одному из пассажиров автобуса.

На место происшествия прибыл наряд отряда патрульно-постовой службы им.Бузина, задержал 32-летнего правонарушителя и передал медикам.

В действиях задержанного может усматриваться состав преступления по статье «Угроза убийством». По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Очевидцы происшествия, выложившие ролик в соцсетях, отмечают, что нападавший был в неадекватном состоянии, наверное под действием наркотиков. Он сломал заднюю дверь в автобусе.