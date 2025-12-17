Стелу в Верхнесадовом задумали в советском стиле

Автор проекта — студентка четвертого курса направления «Дизайн» Ведие Ниязиева.

Как рассказала «Севастопольской газете» ее преподаватель, доцент кафедры «Архитектура и дизайн», кандидат педагогических наук Анна Королькова, концепция знака отражает идею соединения природных богатств, культурного наследия и уникальности региона. В данном случае, речь идет о винодельческих традициях. Поэтому в центре композиции — большая виноградная гроздь. Дизайнер делает явную отсылку к стилю подобных знаков советского периода, для которых характерны массивность, монументальность и лаконичность.

На знаке крупная надпись «Верхнесадовский муниципальный округ», также характерная для той эпохи. Выбранный стиль объясняет и название конкурсного проекта: «Обратно в СССР».

«Советский стиль предполагает использование массивных металлических конструкций с патиной или искусственно состаренной поверхностью, имитирующей изделия 50-70-х годов. Также обычно используется камень или гранит для основы и фундамента в стиле советских монументов: массивных, монолитных, с грубой обработкой, создающие ощущение незыблемости и долговечности», — прокомментировала работу своей студентки А.Королькова.

Разработчица предлагает использовать теплую подсветку при помощи встроенных LED-светильников, что также должно ассоциироваться с подсветкой памятников советской эпохи.

Интернет-голосование за полуфиналистов II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств» в группе «Проектные решения» продолжается на странице «ГорСреда» Вконтакте до 18 декабря включительно. За стелу Верхнесадовского МО уже отдали голоса 1661 человек. А в группе теперь лидирует Борисоглебский МО Ярославской области, обогнавший Воркуту. Верхнесадовцы по-прежнему пятые.

Организаторы конкурса объявили, что изменили условия. Теперь в финал пройдут по три заявки из каждой категории, набравшие большинство голосов.