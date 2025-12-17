С задержанного за мошенничество чиновника из Ялты взяли подписку о невыезде

Бывшему главе отдела закупок администрации крымского курортного города Ялты, который был задержан за мошенничество с муниципальным земельным участком, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТАСС в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ранее сообщалось, что чиновник 1970 года рождения потребовал более 300 тысяч рублей за оформление на одного из жителей Ялты права собственности на земельный участок, находящийся в муниципальной собственности. Должностное лицо было задержано с поличным при получении денег. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения».

«Фигурант находится под подпиской о невыезде», — ответили журналисту на вопрос о мере пресечения бывшему чиновнику.