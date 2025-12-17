С фотоаппаратом по Египту

Севастопольский народный фотоклуб «Бриг» в поисках новых впечатлений вновь отправился в путешествие. Целью на этот раз стал Египет — страна древней культуры и тысячи памятников. О своих впечатлениях от поездки в Египет корреспонденту «Севастопольской газеты» рассказал член фотоклуба, директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

Это была групповая поездка по самым интересным местам Древнего Египта. Путешествие началось со столицы — Каира. Город славен своими музейными собраниями, хранящими тысячи ценнейших артефактов. Путешественники проводили часы, рассматривая экспонаты Национального каирского музея и Национального музея египетской цивилизации. По словам А.Бурцева, там были сделаны сотни фотографий, которые в дальнейшем станут полезным учебным материалом для занятий в Севастопольской школе искусств.

Многоликий Каир встретил жарой, шумом улиц и полным беспределом на дорогах. Современные египтяне добродушны, а на камеру реагируют спокойно и вполне благожелательно.

Особым объектом осмотра стал Коптский квартал в Старом Каире. Он находится под охраной, поскольку там живут копты — христиане Египта, потомки древних египтян. Согласно преданиям, Святая семья (Иисус, Дева Мария и Иосиф) нашла убежище в этом районе, когда бежала от царя Ирода. В Коптском квартале расположены Церковь Девы Марии и монастырь Святого Георгия, которые, разумеется, стали объектами интереса и съемки для путешественников.

Пирамиды, пирамиды

Осмотр древних строений путешественники начали с окрестностей Каира: Гизы, Мемфиса, Саккары и Дахшура...

Самое ошеломляющее впечатление — пирамиды, которые тянутся от Гизы до Саккары и Дахшура почти 40-километровой цепочкой. Многие из них имеют классическую пирамидальную форму, есть ступенчатые, а иногда встречаются даже неправильной формы. Масштаб некоторых невероятен. Стоя на башнях минаретов в Каире, можно увидеть пирамиды Гизы! Не говоря уже о впечатлении, когда стоишь рядом. Ошеломляет и вид пирамид в перспективе пустыни: они смотрятся сюрреалистично.

Что касается цвета, то это, в основном, цвет пустыни: от белого до разных оттенков охры. Пустыня каменистая, но и песка там достаточно.

— Некоторые пирамиды за тысячелетия занесло песком, что связано с эрозией почвы. Сами пирамиды стоят на нагорье как бы на возвышении над Каиром, на высоком берегу Нила. Поэтому они видны издалека, — поделился впечатлениями А.Бурцев.

От Каира до Луксора

После столицы путешественники отправились в город Луксор, расположенный на восточном берегу Нила. До него пришлось ехать более 600 километров на юг. Луксорские памятники и то, что находится вокруг, оказались не менее интересными, ведь это крупнейший храмовый ансамбль Древнего Египта.

А.Бурцева, как, впрочем, и многих-многих, поразил Карнакский храмовый комплекс, включающий два гигантских культовых сооружения, соединенных между собой почти трехкилометровой дорогой. С двух сторон ее охраняет нескончаемая череда священных сфинксов: огромные изваяния расположены примерно в трех метрах друг от друга.

— Эта удивительная дорога насквозь разрезает Луксор. Над ней разве что кое-где перекинуты несколько мостиков, — поделился впечатлением рассказчик.

Еще одно незабываемое впечатление — сам Нил. Он довольно широк и в Каире, но в Луксоре понимаешь, что это действительно великая река, на которой держалась вся древняя цивилизация Египта.

Вокруг Луксора, на западном берегу Нила, простирается гигантское Синайское нагорье. Это огромная каменистая пустыня, рядом с которой расположено большое количество памятников: Долина Царей, где хоронили фараонов; различные храмы — богини любви Хатхор, заупокойный храм царицы Хатшепсут.

История последнего открылась относительно недавно. Современным ученым удалось установить, чья это гробница на самом деле. Оказалось, что это захоронение фараона Тутмоса II — мужа царицы Хатшепсут.

Гробница находится в двух километрах от Долины Царей и сильно пострадала от наводнения. Внутри не было обнаружено почти никаких артефактов, кроме груды камней и обломков. На уцелевшем алебастровом сосуде удалось найти надпись, что в этой гробнице царица Хатшепсут похоронила Тутмоса II.

Почему захоронение именно этого фараона находится в стороне от Долины Царей и почему сама Хатшепсут упокоена совсем в другом месте — остается загадкой.

Простота и выразительность

Рассуждая о форме пирамид, А.Бурцев пришел к выводу, что это связано с простотой и выразительностью. Первые пирамиды были ступенчатыми, их делали из кирпича-сырца и камня мягких пород. Однако по мере роста мощи Древнеегипетского государства фараоны ощущали свою силу и могущество и хотели иметь гробницы выше и масштабнее — чтобы говорить с вечностью.

— Шесть тысячелетий пирамиды ведут такой диалог с миром и с космосом. И это самое удивительное во всей этой цивилизации, — считает А.Бурцев.

Наберется на хорошую выставку

На вопрос об общем количестве сделанных за поездку фотографий наш собеседник ответить затруднился.

— Если считать репортажную съемку, включая коллекции музеев, сценки на улицах, памятники в пустыне... Наберется на хорошую выставку, на которой можно представить 50-70 работ, — задумался фотограф.

По его словам, в их число войдут самые выразительные снимки.

— Не секрет, что камера видит иначе, чем человеческий глаз. К тому же хотелось передать на фотографиях масштаб увиденного, — признался А. Бурцев. А заодно рассказал, что уже показал несколько фотографий в фотоклубе «Бриг», причем только на отбор фотоснимков потратил примерно неделю.

— Я еще снимал панорамные фото, которые теперь приходится отбирать и сшивать, что тоже требует времени. Считаю, что материал должен отлежаться в голове: со временем смотришь на отснятое другими глазами, видишь какие-то ошибки композиционных решений, — поделился А.Бурцев.