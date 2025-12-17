ПСБ в Севастополе организовал новогодний праздник для детей военнослужащих

ПСБ организовал праздничное новогоднее мероприятие для детей военнослужащих города Севастополя, в том числе участников специальной военной операции. Праздник посетили более 400 ребят.

Вместе с родителями они посмотрели спектакль «Умка ищет Новый год» в исполнении артистов Севастопольского театра юного зрителя, участвовали в конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой и получили сладкие подарки.

— Дарить детям Севастополя новогоднее настроение в преддверии самого волшебного праздника стало для ПСБ уже доброй традицией. И хотя у нас совсем не зимняя погода, приближение Нового года мы уже почувствовали, благодаря талантливым артистам и любимым сказочным героям, — отметил Арсен Тананян, управляющий Севастопольским филиалом ПСБ.