Попытался откупиться от срока

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции и фиктивную регистрацию иностранных граждан на территории РФ, мужчина предложил сотруднику ФСБ взятку в размере 1,8 млн рублей и был задержан с поличным в момент передачи денег.

Свою вину фигурант признал в полном объеме. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По статье «дача взятки в особо крупном размере» максимальное наказание — лишение свободы на срок до 15 лет.