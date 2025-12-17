Набережную в Андреевке благоустроили

Набережную отремонтировали в 2024 году, а в этом здесь комплексно благоустраивали территорию. Всё выполнили в едином стиле.

«В рамках второй очереди установили новые скамейки и урны, теневые навесы, кабинки для переодевания, спасательные вышки и пандус для спуска к морю для маломобильных граждан. Также провели системы видеонаблюдения, оповещения и поставили новые опоры освещения», — сообщил пресс-службе правительства Севастополя прораб подрядной организации Алексей Бобков.

А жители села жалуются, что решетка ливневки на набережной уже полностью проржавела.