Крымский институт предоставил документы, опровергающие обвинения археологу Бутягину

Институт археологии Крыма РАН передал Государственному Эрмитажу документы, которые подтверждают, что обвинения против арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина несостоятельны, сообщил ТАСС директор института Вадим Майко.

«Мы передали документы — к нам Эрмитаж обратился, и мы переслали документы, чтобы у них была возможность предоставить их в польский суд», — сказал В.Майко.

Документы подтверждают: А.Бутягин при проведении археологических исследований соблюдал нормы, регулирующие проведение раскопок для ученых всего мира.

«Документы доказывают, что в течение 10 лет, с 1999 года, разрешения на проведение археологических работ Александр Михайлович получал из Национальной академии наук Украины, а также из Министерства культуры Украины. С 2009 года по 2014 год работы велись по открытым листам украинских коллег — и ни вопросов, ни претензий не было. С 2014 года он получал российские открытые листы. И все это доказывает абсурдность обвинений», — отметил В.Майко.

Задержание ученого

Сотрудника Эрмитажа, российского археолога А.Бутягина задержали польские спецслужбы на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря. Он отказался от дачи показаний в прокуратуре. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, ожидается формальный запрос из Киева на его экстрадицию. В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму.

В Эрмитаже А.Бутягин занимает должность заведующего сектором археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира и возглавляет Мирмекийскую экспедицию Эрмитажа в Керчи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представители посольства России в Варшаве посетили А.Бутягина и «находятся в контакте с его адвокатом, которая обжалует решение суда о временном аресте». В официальном комментарии Эрмитажа подчеркивалось, что Бутягин неукоснительно соблюдал установленные международные нормы проведения археологических исследований — как юридические, так и этические.