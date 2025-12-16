Вынесен приговор бывшему замдиректора 102-й энергосети

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор в отношении бывшего заместителя директора ФГУП «102 ПЭС» Минобороны РФ и директора ООО «ЛЕД-Эффект Крым», ООО «Крымская инжиниринговая компания», одновременно являющегося учредителем ООО «Энергоучет».

Судом установлено, что в результате действий указанных лиц было похищено более 119 млн рублей путем необоснованного завышения стоимости товара по госконтрактам, заключенным между указанными предприятиями.

Подсудимые вину не признали.

Бывший замдиректора ФГУП «102 ПЭС» Минобороны РФ приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права полтора года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. А директор ООО «ЛЕД-Эффект Крым», ООО «Крымская инжиниринговая компания» и одновременно учредитель ООО «Энергоучет» получил срок в 12 лет в исправительной колонии общего режима и заплатит штраф в 300 тысяч рублей.

Гражданский иск о компенсации имущественного вреда, причиненного преступлением, заявленный прокурором на сумму 119 млн рублей, удовлетворен в полном объеме.

Арест, наложенный на имущество подсудимых, сохранен.