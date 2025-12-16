Верхнесадовцы просят их поддержать

Проект этого муниципального округа Севастополя вышел в полуфинал II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств».

Конкурс проходит в четырех номинациях: для муниципальных образований, общественных пространств, исторических городов и поселений, исторических и природных объектов. К 10 декабря завершился заочный отбор проектов, и стартовало интернет-голосование — полуфинал.

В списке участников также соседи по полуострову — Красноперекопский МО и Феодосия, но за них голосуют в других группах. Стела Верхнесадовского МО и еще 21 претендент конкурируют в полуфинале в разделе «Проектные решения». Сроки голосования — с 15 до 18 декабря. В финал выйдет проект, набравший наибольшее количество голосов.

На утро 16 декабря в группе проголосовали более 16 тысяч человек. Главный претендент на победу — стела Воркуты — набирает 25% голосов. Верхнесадовцы пока на пятом месте.

В конкурсной документации стела Верхнесадового почему-то названа «Обратно в СССР». На сайте муниципального округа так призывают голосовать за нее: «Наша стела символизирует единство, историю и потенциал нашего района, отражает дух наших традиций. Мы уверены, что она заслуживает вашего одобрения и поддержки!»

Принять участие в голосовании может абсолютно любой человек, вне зависимости от места жительства! Достаточно зайти на платформу сообщества «ГорСреда» в социальной сети ВКонтакте по ссылке: vk.com/gorsredaa и выбрать Верхнесадовое среди представленных проектов.

«Давайте объединим наши усилия и подарим родному краю новый яркий символ, которым будем гордиться долгие годы!» — призывает администрация муниципального округа.