В Крыму продолжают национализировать активы врагов России

Имущество украинского политика и бизнесмена, советника вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Игоря Франчука вошло в перечень национализируемого в Республике Крым имущества, сообщил ТАСС глава республиканского парламента Владимир Константинов.

Во вторник, 16 декабря, Государственный совет Республики Крым пополнил перечень национализированного в регионе имущества еще 84 активами физических и юридических лиц — пособников киевского режима.

«Перечень пополнился и имуществом гражданина Украины, предпринимателя и политика, народного депутата Украины II, III и IV созывов Игоря Франчука. С 2018 года он постоянно проживает на территории Украины, является вице-президентом по развитию транспортной инфраструктуры и энергетики Всеукраинской общественной организации «Украинский союз промышленников и предпринимателей», советником вице-премьер-министра Украины — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Франчук занимает активную антироссийскую позицию и при этом продолжает владеть в Крыму рядом активов, в том числе является учредителем компаний ООО «Лиласте», ООО «Крымская школа «Тескао», — написал В.Константинов в своем телеграм-канале.

Антитеррористическая комиссия также выявила, что на территории республики работает ООО «Элеватор Октябрьское», учредителями которой являются ООО «Элеватор холдингс» и зарегистрированная на Кипре «Юнарго файненс лимитдет» — дочерняя компания, принадлежащая американской инвестиционной группе NCH Capital Inc.

О национализации

Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признать собственностью республики имущество недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», судостроительного завода «Залив», имущество ООО «Руслайн ко», «Мегастроя», а также, в частности, недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО «Ялтинская киностудия», ООО «Отель «Бристоль» в Ялте, ПАО «Платинум банк», ПАО «Укрсоцбанк», АО «Международный детский медицинский центр «Чайка», ООО «Каракаш агро», АО «Пансионат».